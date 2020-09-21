إعلان موعدي انتخاب عميدي ككلة ومصراتة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تحديد موعدي انتخاب عميدي المجلسين البلديين في ككلة ومصراتة.

وأوضحت أن انتخاب عميد بلدية ككلكة سيجرى يوم الأربعاء المقبل، بينما ستشهد مصراتة الاقتراع لاختيار عميدها يوم الخميس المقبل، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي 14 سبتمبر الجاري، أعلنت اللجنة النتائج النهائية لانتخابات المجلسين البلديين في مصراتة وككلة، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي مصراتة 28.60% بنحو 28 ألفًا 950 ناخبًا من إجمالي 98 ألفًا 379 ناخبًا مسجلين في جداول الناخبين.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي ككلة 26.57%، أي نحو 1941 صوتوا في الانتخابات من إجمالي 7304 ناخبين مسجلين في جداول الناخبين، حسب بيانات اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

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