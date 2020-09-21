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«محمد سيالة»: ليبيا نجحت في الحصول على نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

بدأت اليوم في العاصمة النمساوية فيينا أعمال الدورة الـ 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور الدول الأعضاء في الوكالة.

قالت “خارجية الوفاق” برئاسة محمد سيالة، إنه: “تم في الجلسة الصباحية اختيار رئيس وأعضاء المكتب للموتمر العام للسنة المقبلة حيث تم اختيار المملكة المغربية رئيسا للمؤتمر وانتخاب دولة ليبيا نائبا للرئيس عن القارة الافريقية” وفق قولها.

أضاف بيان “خارجية الوفاق”: “تنظم الوكالة بالتزامن مع المؤتمر العام محفلاً علمياً حول عدة مواضيع تتصل بالتكنولوجيا والعلوم النووية” وفق قولها.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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