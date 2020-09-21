أبوعميد: تعليمات وضغوط خارجية وراء فتح النفط

رأى رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة مبروك أبو عميد، أن الاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا جاء على خلفية ضغوط خارجية.

وقال أبوعميد، في ورقة تحليلية بعنوان (قفل النفط وفتحه كمثال)، :”عندما يكون القرار بناء على تعليمات وضغوط تصدر من المتنفذين الخارجيين من الطبيعي أن يحدث تخبط لدى المسؤولين مثل ما حدث لصنع الله، رفض فتح تصدير النفط وبعد سويعات عاد وقبل ولم يستطيع تقديم مبررات، لماذا رفض، ولماذا عاد وقبل فتح تصدير النفط، هذا هو المشهد الحقيقي عند كل من يدعون أنهم يملكون الإرادة والقرار وهو ما يعكس عجزهم عن إيجاد آليات لتبرير تنفيذ القرارات، ولم يجرؤ أحد منهم على أن يقول إنها تعليمات وضغوط خارجية وللأسف لا يستطيع أحد نقل الصورة الحقيقية للشعب بشجاعة”، بحسب قوله.

وتابع أبوعميد، :”لا تخجلوا، كل الشعب يعرف بأن ليبيا محتلة أخرجوا للشعب وقولوا فعلنا ذلك بناء على تعليمات وضغوط خارجية حتى يحترمكم الشعب ويقف معكم لمواجهة الضغوط الخارجية كونوا شجعانا ولو مرة عندها سيحترمكم الشعب”، على حد تعبيره.