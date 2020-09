دي مايو يشارك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث الأزمة الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الإثنين، أن وزير الخارجية لويغي دي مايو سيشارك اليوم في الاجتماع الاستثنائي لرؤساء الدبلوماسية الأوروبيين في بروكسل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أجندة الاجتماع تضمنت عدد من الموضوعات الهامة المطروحة على الساحة، وعلى رأسها الأزمة الليبية، و العلاقات بين الاتحادين الأوروبي و الإفريقي، و الأوضاع في روسيا البيضاء، إضافة الى دول الجوار الجنوبي.

هذا وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، قد أبدى تفاؤلا حذرا حيال الوضع في ليبيا، وقال في تصريح قبل انطلاق الاجتماع إن هناك وقف لإطلاق النار وعلينا استغلاله.

