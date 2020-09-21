بمناسبة اليوم العالمي للسلام.. منظمة حقوقية تدعو لوقف القتال في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2020

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بمناسبة اليوم العالمي للسلام جميع الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى وقف جميع أشكال العنف والاقتتال وتعزيز السلام والاستقرار الوطني.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن السلام هو أكثر بكثير من مجرد وضع الأسلحة جانبا، فهو يتعلق ببناء مجتمع يعيش فيه الناس في مأمن من العنف و الفقر ويتقاسمون فيه منافع الازدهار، وهو يتعلق بالنمو معا وأن يدعم كل منا الآخر بوصفنا أفرادا في وطن واحدة.

ودعت اللجنة كل أفراد المجتمع الليبي في اليوم الدولي للسلام إلى أن يتذكروا إنسانيتهم المشتركة ة وترسخ أسس التعايش المشترك وأن يضموا صفوفهم لبناء مستقبل خالٍ من الصراعات والحروب، داعية الجميع إلى إحياء يوم عالمي لوقف العنف وتعزيز السلام والاستقرار الوطني والاجتماعي، والعمل معا لمساعدة جميع البشر على بلوغ الكرامة والمساواة.

وأكدت اللجنة على أن احترام حقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون في ليبيا أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة .