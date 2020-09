الأرصاد : البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الإثنين، أن يكون البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق، ولا يتجاوز ارتفاع الأمواج المترين على طول الساحل.

وأوضح المركز في نشرة الصيد البحري، أن الرؤية جيدة على طول الساحل، و الساحل من رأس اجدير إلى سرت ستكون به السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، و الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة،و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، و البحر خفيف الموج، و درجة الحرارة 29 درجة مئوية، و الرؤية جيدة.

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به السماء قليلة السحب، و الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر، و البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق، ويكون خفيف الموج على باقي الساحل، و درجة الحرارة 29 درجة مئوية، و الرؤية جيدة.

