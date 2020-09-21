“الثني” يبحث احتياجات بلدية الأبيار مع عضو مجلس النواب عن الدائرة

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، سير العمل ببلدية الأبيار وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عضو مجلس النواب عن الدائرة سعد البدري.

وناقش “الثني” مع النائب أبرز احتياجات بلدية الأبيار والعراقيل التي تواجهها في كافة القطاعات الخدمية وعلى رأسها الكهرباء والمياه وكيفية حلحلتها.

كان قد التقى “الثني” اليوم الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي عضو مجلس النواب عن الواحات فاطمة كاريس.

وبحث الرئيس مع عضو مجلس النواب سير العمل ببلديات الواحات (جالو، أوجلة، أجخرة) وأبرز احتياجاتها والعراقيل التي تواجهها في كافة القطاعات الخدمية وعلى رأسها الكهرباء والمياه وكيفية حلحلتها.

وأكد الرئيس على ضرورة استكمال كافة المشاريع في هذه البلديات، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الطرق والبنى التحتية.

ومن جانب أخر أصدر “الثني” أيضا اليوم الإثنين تعليماته المشددة بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب بمناطق شبنة وحي المختار وحي السلام بمدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الأستاذ صقر بو جواري، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات جهاز الإسكان والمرافق سالم البرجي.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بتوفير المياه لهذه المناطق وتوصيل الخطوط الناقلة إليها، مع استكمال مشاريع رصف الطرق بتلك المناطق.

وأكد على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسه، واللويفيه، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”.

كما تم مناقشة مشاكل الصرف الصحي بمنطقة طابلينو، والإسراع في معالجتها، مع إتمام كافة مشاريع البنية التحتية لبلدية بنغازي.