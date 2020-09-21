تركيا: اتفاقياتنا مع الوفاق ستستمر رغم استقالة السراج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2020

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين يوم الاثنين إن اتفاقات تركيا وتعاونها مع حكومة الوفاق ستستمر رغم رغبة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في الاستقالة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده منزعجة من إعلان السراج اعتزامه الاستقالة، لكن كالين قال إن الدعم التركي لحكومة الوفاق والاتفاقات الثنائية بين البلدين، التي تتضمن معاهدة أمنية جرى توقيعها العام الماضي، ستستمر بحسب رويترز.

وأضاف أن مسؤولين أتراكا قد يتوجهون إلى طرابلس “خلال الأيام المقبلة” لمناقشة التطورات.

وقال كالين لوكالة أنباء ديميرورين “لن تتأثر هذه المعاهدات بهذه الفترة السياسية، لأنها قرارات اتخذت من قبل الحكومة وليس من قبل فرد واحد”.