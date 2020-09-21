رئيس لجنة مكافحة «كورونا» يطلب من عميد جادو منع حفل للمصالحة الوطنية

طالب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الدكتور خليفة الطاهر البكوش، عميد بلدية جادو بمنع إقامة حفل «المصالحة الوطنية للمشايخ والأعيان الذي سيقام في البلدية، بحضور 300 شخص».

وشدد البكوش في خطاب إلى عميد البلدية على أن «مثل هذه المحافل تتنافي مع الوضع الوبائي الحالي ومع قرارات المجلس الرئاسي بخصوص الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا والتي يمنع فيها جميع التجمعات مهما كانت الأسباب أو نوعها».

وأكد الخطاب الذي نشرته صفحة بلدية جادو على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، أهمية منع مثل هذه التجمعات في الوقت الحالي.

كانت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» في جادو أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ القصوى في البلدية، نظرًا لازدياد حالات الإصابة بالفيروس.

وطالبت اللجنة المواطنين بارتداء الكمامات، ومنع التجمع في المقاهي والأماكن العامة، وإلغاء المناسبات الاجتماعية من مآتم وأفراح وغيرها «نظرًا لأنها كانت من أسباب انتشار الوباء».

كما نصحت من هم فوق الستين عامًا بعدم التردد على المساجد والأماكن المزدحمة والمناسبات الاجتماعية؛ حفاظًا على أرواحهم، وحتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالمرض.

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