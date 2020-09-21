اللجنة الطبية تبحث آلية التعامل مع حالات الإصابة والاشتباه بالفيروس

عقدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا اجتماعا مساء أمس بمدينة بنغازي لمناقشة كيفية تعامل الأقسام الطبية المختلفة مع حالات الاشتباه والحالات التي ثبتت إصابتها بعد دخولها للأقسام الإيوائية.

كما بحثت اللجنة عزوف العناصر الطبية والطبية المساعدة عن العمل في أقسام العزل، وامتناعهم عن تقديم الخدمة في الأقسام الإيوائية.

هذا وقد شددت اللجنة على ضرورة تكرار مراسلة وزارة الداخلية لإلزام هيئة السلامة الوطنية بتولي مهمة دفن جثامين المتوفين بفيروس كورونا، وإعفاء العناصر الطبية من ذلك.

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