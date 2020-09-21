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وكالة “نوفا” الإيطالية: السراج يتوجه إلى تركيا في زيارة مفاجئة

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ذكرت وكالة أنباء نوفا الإيطالية أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج سيزور تركيا، مشيرة إلى أن الزيارة كانت مفاجئة.

ونقلت الوكالة قول مصدر مطلع في أنقرة، فضل عدم ذكر اسمه، إن السراج كان من المفترض أن يصل مساء أمس الأحد إلى العاصمة التركية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا منزعجة من قرار السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية.

وكان السراج أعلن عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر.

وقال السراج، في كلمة متلفزة الأربعاء الماضي: “بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • من يوم ما اطلق السراج لحيته عرف اردوغان انه يطمع فى الخلافة فلا يمكن ان يكون اردوغان خليفة وهو بلا لحية لهذا لجأ لهذا الحيلة لان كل زعماء الارهاب ملتحين مثل الزرقاوى والبغدادى وبن لادن واخير السراج اما اردوغان فخليفة عصرى يبيح الدعارة والخمر وسفك الدماء والافساد فى الارض

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