وكالة “نوفا” الإيطالية: السراج يتوجه إلى تركيا في زيارة مفاجئة

ذكرت وكالة أنباء نوفا الإيطالية أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج سيزور تركيا، مشيرة إلى أن الزيارة كانت مفاجئة.

ونقلت الوكالة قول مصدر مطلع في أنقرة، فضل عدم ذكر اسمه، إن السراج كان من المفترض أن يصل مساء أمس الأحد إلى العاصمة التركية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا منزعجة من قرار السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية.

وكان السراج أعلن عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر.

وقال السراج، في كلمة متلفزة الأربعاء الماضي: “بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم”.