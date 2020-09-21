ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 September, 2020

يحتفل سنويا باليوم العالمي للسلام في كل أنحاء العالم في 21 سبتمبر من كل عام ، حيث خصصت الجمعية العامة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام فيما بين الأمم والشعوب، بيد أن السلام هو أكثر بكثير من مجرد وضع الأسلحة جانبا، فهو يتعلق ببناء مجتمع يعيش فيه الناس في مأمن من العنف و الفقر ويتقاسمون فيه منافع الازدهار، وهو يتعلق بالنمو معا وأن يدعم كل منا الآخر بوصفنا أفرادا في وطن واحدة.

و بهذه المناسبة دعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا جميع الأطراف المتحاربة إلى وقف جميع أشكال العنف والاقتتال وتعزيز السلام والاستقرار الوطني، بيد أن السلام هو أكثر بكثير من مجرد وضع الأسلحة جانبا، فهو يتعلق ببناء مجتمع يعيش فيه الناس في مأمن من العنف و الفقر ويتقاسمون فيه منافع الازدهار، وهو يتعلق بالنمو معا وأن يدعم كل منا الآخر بوصفنا أفرادا في وطن واحدة.

و أهابت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، بمناسبة اليوم العالمي للسلام بكل أفراد المجتمع الليبي في اليوم الدولي للسلام أن تتذكر إنسانيتها المشتركة وترسخ لأسس التعايش المشترك وأن تضم صفوفها لبناء مستقبل خالٍ من الصراعات والحروب، داعية الجميع إلى إحياء يوم عالمي لوقف العنف وتعزيز السلام والاستقرار الوطني والاجتماعي، والعمل معا لمساعدة جميع البشر على بلوغ الكرامة والمساواة ، وفي هذا اليوم الدولي للسلام، عبروا عن التزامكم بالسلام بأن تصبحوا أنصارا للسلام”.

كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن إحترام حقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون في ليبيا أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة .