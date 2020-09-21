ليبيا الان

بومطاري: “مخصصات متراكمة” أثقلت مهمّتي بالوزارة

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير المالية والاقتصاد فرج بومطاري خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن واحدة من أهم المشاكل التي واجهها عندما تولى مهام الوزارة، هي مشكلة المخصصات المتراكمة منذ سنوات، مشيراً إلى وجود موظفين تم تعيينهم عام 2014 ولديهم مستحقات مالية، وتم الإفراج عن مرتباتهم في وقت متأخر أو متقطع، واعدًا بإيجاد حلٍ جذري.

وأكد بومطاري خلال البث المباشر الذي تحدث فيه عن أهم المشاكل التي تواجه الوزارتين، وسبل حلحلة هذه المشاكل، أن وزارته طالبت المصرف المركزي بضرورة استعمال فائض الرسوم لحل هذه المشكلات.

وأشار الوزير المفوض إلى أن وزارة المالية تعتزم خلال اليومين القادمين، إطلاق تطبيق على نظام تشغيل أندرويد، يختص باستفسارات الموظفين، وتقديم الإجابات بشكل سريع وفوري، وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل تواصلهم مع الوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك