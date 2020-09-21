بومطاري: “مخصصات متراكمة” أثقلت مهمّتي بالوزارة

قال وزير المالية والاقتصاد فرج بومطاري خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن واحدة من أهم المشاكل التي واجهها عندما تولى مهام الوزارة، هي مشكلة المخصصات المتراكمة منذ سنوات، مشيراً إلى وجود موظفين تم تعيينهم عام 2014 ولديهم مستحقات مالية، وتم الإفراج عن مرتباتهم في وقت متأخر أو متقطع، واعدًا بإيجاد حلٍ جذري.

وأكد بومطاري خلال البث المباشر الذي تحدث فيه عن أهم المشاكل التي تواجه الوزارتين، وسبل حلحلة هذه المشاكل، أن وزارته طالبت المصرف المركزي بضرورة استعمال فائض الرسوم لحل هذه المشكلات.

وأشار الوزير المفوض إلى أن وزارة المالية تعتزم خلال اليومين القادمين، إطلاق تطبيق على نظام تشغيل أندرويد، يختص باستفسارات الموظفين، وتقديم الإجابات بشكل سريع وفوري، وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل تواصلهم مع الوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية