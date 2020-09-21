تبون: نعمل على إنهاء حالة الحرب في ليبيا

ليبيا – قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنّ بلاده كانت على علم برغبة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بالاستقالة.

تبون وخلال لقائه مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الجزائرية الذي نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أوضح أنّ الجزائر تعمل على إنهاء حالة الحرب في ليبيا.

وأكّد أنّ الحلّ في ليبيا يجب أن يكون سلميًا وسياسيًا عبر انتخابات يقرّر فيه الشعب الليبي ما يراه مناسبًا له تحت رعاية الأمم المتحدة، وبعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

وأضاف: “كنا على علم بانسحاب السراج في ظل تنظيم أممي جديد، وعلى من يلعب في الخفاء أن يخرج للعلن لأنّ الشعب الليبي يستحقّ العيش في أمان”.

وشدّد تبون قائلًا: “إن لم يشركونا في الحلّ بليبيا سنتحمّل مسؤولياتنا أمام الشعب الليبي الشقيق”.