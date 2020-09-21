اليزيدي: إخوان ليبيا يستخدمون النفط للمساومة بمفاوضات المرحلة الانتقالية

ليبيا – اعتبر الخبير في الشأن الليبي مختار اليزيدي أنّ استخدام إخوان ليبيا النفط كورقة ضغط لمساومة شركائهم السياسيين في مفاوضات المرحلة الانتقالية القادمة، يعكس حالة القلق التي أصابت هذا الفصيل السياسي بعد إعلان السراج نيّته الاستقالة مع نهاية الشهر المقبل.

اليزيدي بيّن في تصريحات لموقع “إرم نيوز” أنّ إخوان ليبيا يدركون أنّ هناك توجّهًا في ليبيا إلى خلق مشهد سياسي جديد، يستبعد الوجوه المستهلكة والتي أثبتت فشلها في إدارة الشأن العام في البلد طوال السنوات الماضية التي أعقبت اتفاق الصخيرات.

وأضاف: ” هناك اليوم مخاوف جدّية من ممثلي الإسلام السياسي في ليبيا من أن يتمَّ استبعادهم ونسف مصالحهم تنفيذًا لهذا التوجه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية