السراج يعين خليفة الطاهر البكوش وزيرا لـ”صحة الوفاق”

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تعيين رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا‏ خليفة الطاهر البكوش وزيرا للصحة.

ونص قرار المجلس الرئاسي رقم 605 لسنة 2020، والذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، بتعيين البكوش مؤقتا في منصب وزير الصحة بحكومة الوفاق بدءا من أمس الأحد.

وشغل البكوش منصب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا، وأصدر أول من أمس السبت قرارا بمنع إجراء ملتقى المصالحة الوطنية في جادو بدعوى أنه يضم نحو 300 شخص ما يتنافى مع إجراءات الوقاية من الفيروس المستجد.