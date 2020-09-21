“الوطني لمكافحة الأمراض” يطالب “مشرفي فرق الرصد” بالإسراع في منح المتعافين من كورونا “شهادة الشفاء”

طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مشرفي فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات، تسهيل عودة المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى طبيعة حياتهم وعملهم.

وأوضح المركز الوطني في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الإثنين، أنه من خلال تعبئة شهادة التعافي من فيروس كورونا المستجد وفقا للبروتوكول المعتمد من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض نسهل على المتعافي العودة لحياته مرة أخرى.

وأهاب المركز الوطني من مشرفي فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بإعطاء هذه الشهادة للذين تعافوا من فيروس كورونا وفقا للبروتوكول المعتمد ليتمكن حاملها من ممارسة عمله.

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 197، حيث تم تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 316 حالة.