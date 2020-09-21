روسيا تتهم شركات عسكرية غربية بتسليح جماعات في ليبيا

نفى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسلي نبينزيا، صحة الادعاءات التي تُروج لها تقارير أممية بخصوص وجود مسلحين روس على الأراضي الليبية، معتبرًا أن مثل هذه الشائعات الغرض منها الإساءة إلى سمعة بلاده.

وقال “نبينزيا”: “موسكو أدلت بتصريحات في مناسبات متنوعة بخصوص ما يثار حول ممارسة دور سلبي لها داخل ليبيا”.

وأضاف: “غالبية المعلومات المطروحة من قبل فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملًا بالقرار رقم 1970 بشأن ليبيا، قامت استنادًا إلى بيانات غير موثوق بها، والغرض هو الإساءة إلى سمعة روسيا”.

وكشف المندوب الروسي عن امتلاك بلاده لدلائل تشير إلى تورط عسكريين غربيين وشركات عسكرية خاصة في ليبيا، من خلال المشاركة في مهام استطلاعية وتوفير التدريب للجماعات الليبية المختلفة و إمدادها بالأسلحة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نفت من خلال ما نشرته على صفحتها الرسمية، صحة الأنباء التي تشير إلى تورط مواطنين روس في العمليات الحربية في ليبيا.

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