“لجنة الانتخابات البلدية”: انتخاب “عمداء” بلديتي ككلة ومصراتة الخميس المقبل

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أنه سيتم إجراء انتخاب عميد بلدية ككلة من قبل أعضاء المجلس البلدي المنتخب بتاريخ (25/8/2020)، وذلك يوم الأربعاء الموافق (2020/9/23).

وذكرت أيضا اللجنة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه سيتم كذلك انتخاب عميد بلدية مصراتة يوم الخميس الموافق (24/9/2020).

كان قد أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية عن حصد قائمة “إعمار” المرتبة الأولى في نتائج انتخابات المجلس البلدي مصراتة، بـ10313 آلاف صوت.

وقال رئيس اللجنة التابعة لحكومة “الوفاق” في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن نسبة المشاركين في انتخابات بلدي مصراتة بلغت 28%، مشيرا إلى أن هذه النتائج مبدئية، وأن النهائية ستعلن بعد الانتهاء من فحص الطعون.

يشار إلى أن قائمة إعمار التي يتقدمها محمود السقوطري أعلن عن دعمها كل من محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، وعلي الصلابي القيادي الإخواني.

ومن جانبه كان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق”، قد التقى في وقت سابق أيضا، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية”، لاستعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق استكمال العملية الانتخابية للبلديات المنتهية ولايتها القانونية.

وأثنى «معيتيق»، خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس على الجهود التي تبذلها اللجنة، مؤكدا دعمها حتى تتمكن من القيام بمهامها.

وشدد على تقديم الدعم اللازم للجنة لنجاح الاستحقاق الانتخابي وفق الأسس والضوابط المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية، وشدد على ضرورة استكمال الانتخابات في كل البلديات.