النائب العام يأمر بضبط وإحضار محمد بن يوسف

أصدر مكتب النائب العام، اليوم الاثنين، أمرا بضبط وإحضار «محمد محمد بن يوسف وإحالته مقبوضا عليه إلى مكتب النائب العام».

ووجه الأمر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام، عبدالباسط فرج شهران، أمرا بالخصوص إلى مدير مكتب المعلومات بوزارة الداخلية، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأوضح أن الشهران أن أمر الضبط والإحضار يأتي في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام في موضوع البلاغ بشأن المصرف الليبي الخارجي، والذي يتضمن اتهام محافظ المصرف المركزي ومدير عام المصرف الليبي الخارجي لمحمد بن يوسف «بالدخول إلى المصرف مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام المصرف».

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