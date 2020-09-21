ببلاغ من الصديق الكبير: “مكتب النائب العام” يصدر أمرًا بالقبض على “مدير المصرف الليبي الخارجي”

وكيل النيابة بمكتب النائب العام يصدر أمرا بالقبض على المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي

أصدر وكيل النيابة بمكتب النائب العام عبد الباسط شهران أمرا بالقبض على محمد بن يوسف المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي.

ووجه شهران خطابا اليوم الاثنين إلى مدير (ما يدعي) مكتب المعلومات بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، ورئيس (ما يدعى) جهاز المباحث الجنائية، ورئيس (ما يدعى) جهاز الردع لمكافحة الجريمة، ذكر خلاله أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير تقدم ببلاغ اليوم الاثنين ضد “يوسف” لدخوله المصرف مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للمصرف.

وأشار وكيل النيابة بمكتب النائب العام في خطابة الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه إلى عدد من البلاغات السابقة ضد المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي، وأمر بضبطه وإحضاره على وجه السرعة إلى مكتب النائب العام.