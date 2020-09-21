وزارة المالية: فائض عائدات بيع النقد الأجنبي سيغطي هذه البنود

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2020

أكد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري يؤكد وجود فائض مالي من عائدات بيع النقد الأجنبي سيغطي جزءًا كبيرًا من الإفراجات خلال شهر نوفمبر المقبل

قال وزير المالية إن المشاكل التي يعاني منها المواطن اليوم هي مشاكل مشتركة وتتمثل في الإفراجات ومعالجة الوضع الوظيفي وتسوية المستحقات بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل.

وأشار بومطاري إلى أن الفئة المستهدفة من الإفراجات هي صندوق التضامن الاجتماعي والشركات المتعثرة، مؤكدا أنه ستكون هناك استجاية من مصرف ليبيا المركزي بخصوص المراسلة التي تحوى على تخصيص جزء من عائدات النقد الأجنبي في صرف المستحقات المالية.

وأضاف أن علاوة التدريس تحتاج تحسين ومعالجة وكذلك وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه يتوجب على الحكومة معالجة إفراجات الصحة بشكل عاجل، وذلك سيكون من فائض عائدات بيع النقد الأجنبي الذي سيعالج كافة الإشكاليات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وشدد وزير المالية على قرب الإفراج عن جزء من مستحقات موظفي الشركات المتعثرة، مبينا أنه بعد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 شكلت الوزارة لجنة لمعالجة المخالفات ودراستها.