أبوسريويل: تجهيز مراكز عزل في طرابلس بسعة تفوق 1000 سرير

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2020

أكد عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا سليمان أبوسريويل أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق قطعت شوطًا طويلًا في تجهيز مراكز العزل، إذ تفوق السعة السريرية للمراكز التي تم إنشاؤها في نطاق منطقة “طرابلس الكبرى” 1000 سرير، كما تم تجهيز مراكز للعزل في مناطق الجبل الغربي.

وأشار أبوسريويل إلى سعي الوزارة للتوصل إلى تفاهمات مع الشركة العامة للكهرباء باستثناء مراكز العزل في مختلف مناطق البلاد، من طرح الأحمال لساعات طويلة مضيفا اتخذنا العديد من الإجراءات لتوفير مشغلات المعامل والآن نمتلك 20 معمل قادر على إجراء فحص الـPCR و Genexpert (بعد توقيع الاتفاقية بين وزارة الصحة ومركز بحوث التقنيات الحيوية التي تم بموجبها تدريب 120 عنصر بشري على استخدام التقنية) وسيتخطى عدد الفحوصات اليومية 5000 فحص خلال اليوم الواحد.

وأشار أبوسريويل إلى أن المواطن هو المعني بالتقليل من تفشي وباء كورونا داخل البلاد، داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن إقامة المناسبات الاجتماعية والالتزام بتطبيق قواعد الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.