عقيل: هناك صراع كبير حاليًا على النجومية داخل حكومة طرابلس عقب اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط

ليبيا – اعتبر رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل أنّ ما يجري بين حكومة الوفاق من انقسامات بشأن اتفاق استئناف إنتاج النفط وتصديره، يعكس حقيقة التمزّق داخل الحكومة وأنه لا يوجد عمليًا شريك استراتيجي نافذ قادر على الإيفاء بتعهداته في أيّ اتفاق يبرم.

عقيل وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد أوضح أنّ ثمّة صراع كبير حاليًا على النجومية داخل حكومة طرابلس.

وأردف قائلًا: “هذا الاتفاق سينتج ما يمكن اعتبارها حكومة ثقة مصغّرة في صورة لجنة كانت ستقوم بخطوات مهمّة في توحيد السياسات النقدية، لمنح الثقة للجميع بأنّ حقوق الأطراف ستلبّى بشكل كامل ومتساوٍ”.

عقيل شدّد في ختام حديثه على أنّ ليبيا حاليًا في حاجة لحلٍّ عاجل وسريع يسمح بتدفّق الأموال.

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