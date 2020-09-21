«آكي»: رفع العقوبات الأوروبية عن عقيلة صالح ونوري أبوسهمين

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرروا خلال اجتماعهم اليوم الاثنين، في بروكسل رفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين من قائمة العقوبات.

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن وزراء الخارجية وافقوا على فرض عقوبات على شخصين تورطا بإنتهاكات حقوق الانسان وثلاث شركات أردنية وكازاخية وتركية على خلفية ضلوعها بانتهاك القرار الأممي حظر توريد السلاح لليبيا.

وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في بروكسل، على تصميم الاتحاد الاستمرار في دعم الحوار في ليبيا في إطار عملية برلين لحل النزاع في البلاد.

وأضاف بوريل أن رفع اسمي كل من رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين من قائمة العقوبات «يثبت أننا قادرون على استخدام عقوباتنا بشكل استراتيجي».

وأشار بوريل إلى قيام عملية «ايريني» قبل أسابيع باعتراض سفينة تحمل وقوداً عسكرياً إلى ليبيا، بالمخالف إلى قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل الأمم المتحدة، معتبرا أن عملية إيريني «تثبت مرة أخرى فعاليتها»، وفق كلامه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا