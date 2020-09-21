مصدر لـ218: الهجرسي ينهي حظر الطيران على الوجهات الدولية

كشف مصدر خاص لقناة “218”، اليوم الإثنين، عن تحركات مكثفة يجريها مدير مكتب حوكمة الشركات الليبية الإفريقية للطيران القابضة ميلاد الهجرسي خلصت إلى قرب رفع حظر الطيران الذي تفرضه هيئة الطيران المدني ببنغازي، على الرحلات من المنطقة الغربية إلى الإسكندرية وعمّان وجدة والخرطوم، إلى جانب عودة الرحلات الداخلية لمطار بنينا والأبرق.

خلال 72 ساعة المقبلة وأشار المصدر إلى أن الهجرسي يعد شخصية توافقية حيث تمكن من اعادة الطيران للجنوب مبينا بانه خاطب هيئة الطيران بشأن رفع الحظر الدولي في أقرب الوقت .

يذكر أن الهجرسي عقد اجتماعا في وقت سابق رفقة أعضاء المجلس البلدي غات بشأن بحث عودة الرحلات إلى المدينة، إضافة إلى ذلك فقد تم استئناف الحركة الجوية لمدينة سبها خلال الأيام الماضية.

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