لجنة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية تتفقد مستشفى الشهيد امحمد المقريف بأجدابيا

أجرت لجنة إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، جولة ميدانية في مستشفى الشهيد أمحمد المقريف بمدينة أجدابيا.

الجولة تمت خلالها متابعة وحصر أسماء العناصر الطبية والطبية المساعدة والموظفين والعاملين بالمستشفى المتعثرين والذين لا يتقاضون مرتبات، حيث ثمن المدير العام للمستشفى المجهودات التي بذلت من أجل ضمان حق كل العناصر المتعثرة.

من جهتها أكدت اللجنة حرص وزير الصحة سعد عقوب على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة، وتكثيف الجهود وإحالة الكشوفات إلى رئاسة الوزراء.

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