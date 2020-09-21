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الرئاسة التركية: الاتفاقيات المُبرمة مع الوفاق لن تتأثّر باستقالة السراج

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكّد المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أنّ الدعم التركي لحكومة الوفاق إضافة لكلِّ الاتفاقيات المبرمة معها لن تتأثّر باستقالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

قالن وفي تصريحات صحفية أمس الأحد وفقًا لما نقلته وكالة “أنباء تركيا” قال: إنّ اتفاقية التعاون الأمني والعسكري المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق والدعم التركي لها والتعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين لن تتاثر باستقالة السراج؛ لأنّ هذه الاتفاقيات تمّت بين دولتين وليس بين أشخاص دون أن يشير إلى أن مجلس النواب المنتخب لم يعتمد تلك الاتفاقيات الموقعة بين أردوغان والسراج.

وأكد قالن على أنّ لعلاقات والتعاون في كل المجالات ستتواصل وبتصاعد؛ لأن الاتفاق تمَّ بين دولتين وليس بين أشخاص.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • .:- المهندس فاءز السراج لم يقدم استقالته – فقط حرب وبروبقاندا إعلامية لإيقاف المشاريع التنفيذية المخصصة للعاصمة طرابلس ومحاولة الاستحواذ على البنك المركزي والاموال الليبية فالخارج –
    ومحاولة فتح الحقول النفطية للاستعمار الايطالي والناتو –
    وهذه عملية خيانة عظمى يقودها النواب بعد عرض قاءمة الفساد التي هم متورطين فيها – من الناءب العام الى الأعضاء الذين يطالبون بحصانات خارجية للهروب من الالتزامات المالية التي تورطوا فيها /
    ومحاولة الإصرار على فتح النفط للهروب من البلاد بأموال كانت مخصصة لاصلاح مطار طرابلس العالمي – الادارة الرءيسية الوفاق – خصصت ميزانية العامين الماضيين للإصلاح الداخلي للعاصمة – وكانت خطة ناجحة تماما –
    وتم شراء طاءرات مدنية ليبية تم سرقتها من أعوان المصراتيين ووضعها في مطار مصراتة /
    فقط لوقف حركة الطيران في العاصمة طرابلس /
    وموضوع الانتخابات عبارة عن كذبة وقفز عّن المشاريع التنفيذية المقررة لطرابلس العاصمة الليبية –
    كيف يمكن ان تكون هناك انتخابات –
    والبلاد في فترة حرب ومباني متهالكة وطرق تحتاج الى الصيانات .؟.!!!!
    والحكومة الحالية لم يتسنى لها تمهيد الطريق لدخول شركات للإصلاح البدء في عملها ..؟!!!’
    يعني انتم بكل سذاجة تحاولون إسقاط حكومة ترعى مصالح الدولة وتحاول ان تحافظ على مقدرات البلاد – لفسح المجال للإصلاح ….!!!
    وتحاولون وضع نواب او سفهاء لم يهتموا قط بالشءون الداخلية للبلاد …!!! فقط يتلقون معاشات فوق اللازم لاثارة المشاكل والصراع على السلطة – وربما ستؤدي لحرب دامية ستأتي على الأخضر واليابس في البلاد –
    ” أتستبدلون الخبيث بالطيب ” .!!!!

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