“سرقة جديدة” تقطع الكهرباء عن أحياء بمنطقة الظهرة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 500 متر نحاس ضغط عالي، من خط المزرعة بدائرة غرب سوف الجين بمدينة بني وليد، مؤكدة أن السرقة تسببت بفقد التغذية عن 15 محولا وانقطاع الكهرباء عن أحياء في منطقة الظهرة.

وكانت الشركة قد أفادت في شهر أغسطس الماضي، بتعرض أحد مكونات الشركة في مدينة زليتن للسرقة وحددت ذلك بخط المشتل رقم 2 من 30 سوق الثلاثاء المجرورة بمسافة 2700 متر، والذي يغذي عددا من المزارع بمنطقة ماجر بزليتن.

وفي سياق، متصل زار المدير العام للشركة إبراهيم الفلاح الأسبوع الماضي محطة كهرباء الخمس من أجل متابعة أعمال الصيانة لمشروع الخمس الاستعجالي وبعض وحدات التوليد المستهدفة بالصيانة.

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