بوريل: الاتحاد الأوروبي رفع رسميا اسم عقيلة صالح وبوسهمين من قائمة العقوبات

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على تصميم الاتحاد على الاستمرار في دعم الحوار في ليبيا في إطار عملية برلين لحل النزاع في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوريل عقب انتهاء أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم الاثنين في بروكسل.

وأشار بوريل إلى أن فرض عقوبات على شخصين تورطا بانتهاكات حقوق الإنسان وثلاث شركات أردنية وكازاخية وتركية على خلفية ضلوعها بانتهاك القرار الأممي حظر توريد السلاح لليبيا.

وتابع المسؤول في الاتحاد الأوروبي: “قرر الأوروبيون رفع اسم كل من المسؤولين الليبيين عقيلة صالح ونوري أبو سهمين من لائحة العقوبات، وهذا يثبت أننا قادرون على استخدام عقوباتنا بشكل إستراتيجي”.

وأشار بوريل إلى قيام عملية إيريني قبل أسابيع باعتراض سفينة كانت تحمل وقوداً عسكرياً إلى ليبيا بما يخالف القرار الأممي، مما يثبت مرة أخرى فعاليتها، بحسب وكالة أنباء أكي.