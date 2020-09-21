وزارة العدل تبحث تشغيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2020

اجتمع وزير العدل محمد لملوم اليوم الاثنين بكلٍّ من رئيس جهاز الشرطة القضائية ونائبه، ومدير المكتب القانوني، ومدير التخطيط، و مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس القسم المالي بالوزارة، ومدير مكتب المراجعة الداخلية بجهاز الشرطة القضائية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان الوزارة بحث توفير خدمات النظافة لمقار المحاكم والنيابات والهيئات القضائية عموما وسبل الاستفادة من النزلاء الذين يقضون أحكام نهائية وذلك تنفيذا لخطة الوزارة في زيادة الأنشطة البناءة والتشغيل لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل وبما يحقق عائدا لهم وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح وبما يحقق خفضا في النفقات التي تتكبدها الوزارة تغطية لهذا البند.