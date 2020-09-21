ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 September, 2020

أصدر وكيل النيابة بمكتب النائب العام عبد الباسط شهران ،الأثنين ،أمرا بالقبض على محمد بن يوسف المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي.

ووجه شهران خطابا اليوم الاثنين إلى مدير مكتب المعلومات بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة، ذكر خلاله أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير تقدم ببلاغ اليوم الاثنين ضد “يوسف” لدخوله المصرف مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للمصرف.

وأشار وكيل النيابة بمكتب النائب العام في خطابة ،إلى عدد من البلاغات السابقة ضد المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي، وأمر بضبطه وإحضاره على وجه السرعة إلى مكتب النائب العام.