كلف المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة خليفة الطاهر البكوش وزيرا مفوضا للصحة.

وبحسب القرار

رقم 605لسنة 2020 فإنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية

تنفيذه.

The post الرئاسي يكلف خليفة البكوش وزيرا للصحة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24