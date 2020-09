الوطني لمكافحة الأمراض يوجه بتسهيل إجراءات عودة المتعافين من كورونا إلى عملهم

طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، مشرفي فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في البلديات، بتسهيل عودة المتعافين من فيروس كورونا إلى طبيعة حياتهم وعملهم.

وأوضح المركز في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجراءات التسهيل يجب أن تسير وفقا البرتوكولات المعتمدة من قبل المركز.

وأشار المركز إلى أن إجراءات التسهيل تتم من خلال تعبئة شهادات اللمتعافين تثبت خلوهم من فيروس كورونا ليتمكن حاملها من ممارسة عمله.

