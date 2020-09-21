مصادر إعلامية: السراج يزور تركيا بشكل مفاجئ

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2020

قالت مصادر بحكومة الوفاق الوطني إن رئيس الحكومة فايز السراج سيزور بشكل مفاجئ تركيا.

وقال مصدر آخر في أنقرة، فضل عدم ذكر اسمه، إن السراج كان من المفترض أن يصل الليلة الماضية إلى العاصمة التركية بحسب وكالة نوفا الإيطالية.

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين يوم الاثنين إن اتفاقات تركيا وتعاونها مع حكومة الوفاق ستستمر رغم رغبة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في الاستقالة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده منزعجة من إعلان السراج اعتزامه الاستقالة، لكن كالين قال إن الدعم التركي لحكومة الوفاق والاتفاقات الثنائية بين البلدين، التي تتضمن معاهدة أمنية جرى توقيعها العام الماضي، ستستمر بحسب رويترز.

وأضاف أن مسؤولين أتراكا قد يتوجهون إلى طرابلس “خلال الأيام المقبلة” لمناقشة التطورات.