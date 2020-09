طالب رئيس

اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، خليفة الطاهر البكوش، عميد بلدية

جادو بمنع إقامة حفل «المصالحة الوطنية للمشايخ والأعيان”، الذي سيقام في

البلدية، بحضور 300 شخص.

وأكد البكوش في

خطاب وجهه لعميد البلدية على أن «مثل هذه المحافل تتنافى مع الوضع الوبائي الحالي،

ومع قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بخصوص الإجراءات الاحترازية الخاصة

بفيروس كورونا، التي يمنع فيها جميع التجمعات مهما كانت الأسباب أو نوعها»، مشددا

على ضرورة منع مثل هذه التجمعات في الوقت الحالي.

The post في أولى قراراته ..البكوش يمنع اجتماعا للمصالحة في جادو بدعوى مكافحة كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24