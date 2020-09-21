السفير الألماني: أعجبني تركيز باشاغا على الوحدة الليبية والأمن المهني

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الاثنين تطورات الأوضاع الليبية مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج أن الاجتماع عُقد بديوان وزارة داخلية الوفاق، وشهد استعراض أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن، وتطرق الطرفان كذلك إلى مستجدات الأوضاع السياسية داخل ليبيا.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن باشاغا عبر عن امتنانه وتقديره للحكومة الألمانية في وقوفها ودعمها لحل الأزمة الليبية، في كافة المراحل التي مرت بها، على حد زعمه.

وفي المقابل، قال السفير الألماني في تغريدة له عبر “تويتر” عقب اللقاء: “سعيد بمناقشة التطورات السياسية الأخيرة مع وزير الداخلية، وأعجبت بتركيزه على الوحدة الليبية والأمن المهني، لقد اتفقنا على أن كل الجهود الوطنية والدولية يجب أن توجه نحو حوار سياسي ليبي ناجح بقيادة الأمم المتحدة، على حد ادعائه.