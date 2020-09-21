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وزير الخارجية الروسي: يجب علينا استعادة ليبيا أولا قبل الحديث عن مستقبلها .. وهناك دول لا تريد نهاية للأزمة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إننا ندعم أي عملية سياسية ليبية لاستعادة الدولة، لافتا إلى أنه يجب علينا استعادة ليبيا أولا قبل الحديث عن رؤية مستقبلية بخصوصها.

وأكد “لافروف” في لقاء مع قناة العربية، مساء اليوم الإثنين، أن روسيا تحافظ على علاقات جيدة مع كل الأطراف الليبية، موضحا أن بعض الدول لا تريد انتهاء الأزمة الليبية، بينما تتسبب ليبيا في صداع فظيع لعدة جهات دولية أخرى.

وأوضح “لافروف” أن روسيا تؤيد قرار مجلس الأمن بحظر السلاح في ليبيا، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تشاورت مع تركيا لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشار “لافروف”، إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بحثا استئناف تصدير النفط الليبي، لافتا أن عدوان الناتو في 2011 تسبب في كارثة بليبيا.

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النفط تركيا ليبيا وزير الخارجية الروسي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • لا توجد أزمة في ليبيا على الإطلاق –
    توجد تدخلات من سفراء اتراك ورس وسوريين معارضين لنظام الأسد –
    داخل الشءون الليبية –
    وقد أوضحت الخارجية الليبية ان هناك هجوم عسكري واقتحام على – 🌷السفارة الليبية 🌷 التي تعتبر أراضي ليبية – في روسيا وتم سرقة ملفات ومستندات خاصة بالشءون والمشاريع الليبية وتم إرسالها الى جنوب تركيا الى السوريين والأكراد على هيءة امًوال وهي ليست من حقهم ووصلت جزء منها الى بريطانيا عن طريق بعض البنوك العميلة لإيران وحزب الله اللبناني –
    مع العلم ان ليبيا لا يوجد لها اي علاقات مع معارضات في الخارج او اي احزاب متطرفة او حدود من السوريين .

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