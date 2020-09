أعلنت عضو

ما يسمى بمجلس الدولة، آمنة امطير، آمنة امطير، أن البيان

الصادر عن المجلس بشأن رفض اتقاق استئناف النفط يمثّل الإجماع العام للمجلس، مشيرة

إلى أن الاتفاق الذي عُقِد بين خليفة حفتر والنائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة، أحمد معيتيق يوضّح جليًا التنازع والاختلاف داخل “الرئاسي”.

وقالت امطير، إن هناك شبه إجماع دولي وداخلي على إبعاد حفتر عن

أيّ حوار أو اتفاق سياسي، ورغم ذلك تفاجأ الجميع أن معيتيق يلتقي ويتحاور معه، وكأنّ

حفتر هو المنتصر في هذا المشهد، مؤكدة أن جميع أعضاء ما يسمى بمجلس الدولة يرفضون

الاتفاق؛ لأنّه جاء لتأزيم الوضع الليبي وتفتيته من الداخل.

كما أوضحت امطير، أن المجتمع الدولي كاملًا ما زال يعترف

برئيس مجلس النواب عقيلة صالح ولا يعترف بمجلس النواب الموازي، وما حصل في بوزنيقة

من تقليص “الرئاسي” لثلاثة أعضاء والاتفاق حول المناصب السيادية بأن تكون

بالتوافق بين مجلسي الدولة والرئاسي والبرلمان، وهو ما قال عنه البعض إنه تقاسم مصالح

ومناصب، فإذًا كان المجلس يرد تقاسم المناصب فليلتفت للسراج الذي يُعطي المناصب لسكرتير

جعل منه مبعوثًا للدولة في البوسنة والهرسك، معتبرة أن ما يعرف بمجلس الدولة لا يطلب

مناصب، بل يريد حلحلة الأمر، وفق تعبيرها.

The post امطير: هناك شبه إجماع دولي وداخلي على إبعاد حفتر عن أي حوار أو اتفاق سياسي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24