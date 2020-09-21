شركة الكهرباء: إعادة تفعيل المخطط الدفاعي بالمنطقة الوسطى

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها قامت بإعادة تفعيل المخطط الدفاعي بالمنطقة الوسطى عقب الإظلام التام الذي حدث خلال اليومين الماضيين والذي كان سببه إلغاء تفعيل منظومة المخطط الدفاعي.

ودعت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي المواطنين للتعاون التام مع الشركة وذلك لتجاوز الأزمة الحالية المتمثلة في العجز الكبير الحاصل في الشبكة مع الطلب المتزايد على الطاقة، وبالخصوص عدم التعدي على منظومات المخطط الدفاعي المصممة لحماية الشبكة من الإظلام التام، حيث أن الشركة قامت بإعادة تفعيل المخطط الدفاعي بالمنطقة الوسطى عقب الإظلام التام الذي حدث خلال اليومين الماضيين والذي كان سببه إلغاء تفعيل منظومة المخطط الدفاعي.

وحذرت الشركة من العبث بهذه المنظومة وذلك لتفادي تكرار الإظلام التام منوهة بأنها تعمل طوال الفترة الماضية على مدار الأربع والعشرين ساعة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية الذي سيكون ملموسا خلال الأسابيع القادمة.