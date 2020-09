أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط وفاة حالة

مصابة بفيروس كورونا داخل الشركة.

وأضافت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن حالة مصابة بالفيروس شفيت ضمن حالتين نشطتين.

وأوضحت الشركة أن الحالة النشطة الأخرى سجلت

تحسنا كبيرا، مضيفة أنها في انتظار إجراء المسحة للتأكد من شفائها.

