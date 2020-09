أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، بحثا استئناف تصدير النفط الليبي.

