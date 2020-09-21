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“الرئاسي”: وكيل وزارة الصحة عيسى امحمد عمارة يعد مستقيلا لانقطاعه عن العمل

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق عيسى امحمد عمارة مستقيلا لانقطاعه عن العمل.

وقال السراج في قرار المجلس رقم 599 لسنة 2020، والذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه: “بموجب أحكام هذا القرار يعد عيسى انحند العمياني عمارة وكيل وزارة الصحة مستقيلا اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ويأتي هذا القرار من السراج، فيما لم يصدر أي بيان بشأن الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم الصادر بحقه أمر قبض وإحضار للتحقيق معه بشأن الفساد.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أصدر السراج القرار رقم 605 لسنة 2020، بتعيين رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا‏ خليفة الطاهر البكوش وزيرا لـ”صحة الوفاق”.

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المجلس الرئاسي حكومة الوفاق ليبيا وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق عيسى امحمد عمارة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • اولا في ليبيا لا يوجد وكيل وزارة –
    يوجد ناءب وزارة ووزير وسكيرتير –
    على هذا القرار الذي اصدر من الادارة المجلس الرءاسي :
    يمكن تصحيح الصيغة الكتابية للقرارات –
    بوقف كامل لحسابات المطلوبين في قضايا الفساد في الادارات الوزارية / وحجز جوازات سفرهم – وتقديم أسماءهم وبصماتهم الى الامن الجناءي .
    وإقفال الادارات الرياضية المحلية الاي تتلقى الدعم من بعض الوزراء والنواب بشكل غير قانوني –
    ومراجعة ملفات ادارة وزارة الرياضة –
    حتى او أضر دلك الى قفل النوادي ومعرفة كشف حسابات كل نادي رياضي محلي – ومصاد تمويله –
    ابتداء من نادي الجمارك الليبي –
    والنوادي الاخرى –
    وارسال لجنة ليبية – مكونة من حرس أمني – وحافظ القراءن – واداري محاسب مع حين سيرة وسلوك وخلو تاريخه من اي قضايا جناءية .
    لتكوين اجتماع مع الادارات الوزارية وتقديم تقرير عن الالتزامات التي لم تنفذ حتى الان – وكذلك ايرادات المصانع العامة – والمؤسسة الليبية للطيران المدني العامة والخاصة .
    لوضع خطة واضحة لتنظيم عمل الادارات والموظفين بشكل لا يوءدي الى أضعاف الاقتصاد الليبي / مع سجل الصيانات الاي تم وضعها كخطة تنفيذية في العامين الماضيين بالصور . وإيضاح تفعيلها من عدمه .

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