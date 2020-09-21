“الرئاسي”: وكيل وزارة الصحة عيسى امحمد عمارة يعد مستقيلا لانقطاعه عن العمل

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق عيسى امحمد عمارة مستقيلا لانقطاعه عن العمل.

وقال السراج في قرار المجلس رقم 599 لسنة 2020، والذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه: “بموجب أحكام هذا القرار يعد عيسى انحند العمياني عمارة وكيل وزارة الصحة مستقيلا اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ويأتي هذا القرار من السراج، فيما لم يصدر أي بيان بشأن الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم الصادر بحقه أمر قبض وإحضار للتحقيق معه بشأن الفساد.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أصدر السراج القرار رقم 605 لسنة 2020، بتعيين رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا‏ خليفة الطاهر البكوش وزيرا لـ”صحة الوفاق”.