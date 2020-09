بوريل: الاتحاد الأوروبي يقرر رفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي رفع اسمي كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين من قائمة العقوبات ما يثبت قدرة الاتحاد الأوروبي على استخدام العقوبات بشكل استراتيجي.

وأضاف بوريل أن الاتحاد

مصمم على الاستمرار في دعم الحوار في ليبيا في إطار عملية برلين لحل النزاع في

البلاد.

وبين أن وزراء الخارجية وافقوا على فرض عقوبات على شخصين

تورطا بانتهاكات حقوق الإنسان وثلاث شركات أردنية وكازاخية وتركية على خلفية

ضلوعها بانتهاك القرار الأممي حظر توريد السلاح لليبيا

وأشار بوريل إلى

قيام عملية «ايريني» قبل أسابيع باعتراض سفينة تحمل وقوداً عسكرياً إلى ليبيا،

بالمخالفة إلى قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل الأمم المتحدة،

معتبرا أن عملية «ايريني» «تثبت مرة أخرى فعاليتها»، على حد تعبيره.

