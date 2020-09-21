النهر الصناعي يعلن موعدة عودة المياه لطرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2020

رجح جهاز النهر الصناعي عودة المياه بشكل تدريجي للعاصمة طرابلس مساء يوم غد الثلاثاء.

وأعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة عودة التيار الكهربائي لمحطة الضخ بموقع ترهونة وبدء أعمال التشغيل وضخ المياه كما تم يوم أمس الأول إعادة تشغيل حقول الآبار وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الوسطى والجنوبية يوم السبت والذي أدى إلى انقطاع المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك مضيفا أنه في حالة استمرار واستقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ فإنه من المتوقع عودة المياه تدريجيا لمدينة طرابلس يوم غد الثلاثاء.