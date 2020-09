عقيل: انقسامات “الوفاق” حول اتفاق النفط تعكس حقيقة التمزق بداخلها

رآى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل، أن ما يحدث

بين أعضاء حكومة الوفاق غير المعتمدة من انقسامات بشأن اتفاق استئناف إنتاج النفط وتصديره،

يعكس حقيقة التمزق بداخلها وأنه لا يوجد عمليًا شريك استراتيجي نافذ قادر على الإيفاء

بتعهداته في أيّ اتفاق يبرم.

وأكد عقيل، في تصريحات صحفية، أن اتفاق النفط سينُتِج ما يمكن

اعتبارها حكومة ثقة مُصغّرة في صورة لجنة ستقوم بخطوات مهمّة في توحيد السياسات النقدية

لمنح الثقة للجميع بأن حقوق الأطراف ستلبّى بشكل كامل ومتساوٍ، مشددًا على أن ليبيا

حاليًا في حاجة لحل عاجل وسريع.

