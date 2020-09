النائب العام يصدر قرارا بالقبض على المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي

أصدر وكيل النيابة بمكتب النائب العام عبدالباسط شهران،

اليوم الإثنين، قرارا بالقبض على المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي، محمد

بن يوسف، من خلال توجيه خطابٍ إلى مكتب المعلومات بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق

غير المعتمدة، وجهازي المباحث الجنائية والردع لمكافحة الجريمة.

وذكر البيان، أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير تقدم

ببلاغ ضد بن يوسف لدخوله المصرف مصحوبًا بمجموعة

لممارسة أعماله كمدير عام للمصرف، فتم إصدار القرار بضبطه وإحضاره على وجه السرعة إلى

مكتب النائب العام.

جاء هذا بعد تقديم عدة بلاغات ضد بن يوسف.

