وزارة العمل: حصر 300 ألف باحث عن العمل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2020

أعلنت وزارة العمل والتأهيل حصر 300 ألف باحث عن العمل ضمن البرنامج الوطني لتشغيل الشباب.

وأكدت المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتأهيل ربيعة عمار انتهاء عملية تسجيل الباحثين ضمن البرنامج الوطني لتشغيل الشباب الذي أقره المجلس الرئاسي بموجب القرار ” 567″ الصادر في التاسع والعشرون من أغسطس الماضي.

وبينت أن أعداد الباحثين عن العمل بحسب نتائج فرق الحصر بمركز المعلومات والتوثيق تجاوز 300 ألف باحث عن عمل سجلوا خلال شهر سبتمبر الحالي من مختلف ربوع ليبيا.

وأضافت أن الرقم المسجل حتى الآن يعتبر غير حقيقي حيث ستبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في عمليات الفرز والمطابقة وكشف التكرار والازدواج والربط مع الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني.

ودعت عمار الباحثين عن العمل غير المسجلين إلى التسجيل في منظومة الباحثين معلنة أن عملية تحديث البيانات مستمرة وأن باب التسجيل مفتوحا للراغبين في التسجيل.