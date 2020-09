أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، اليوم الاثنين، وفاة حالتين جديدتين من مدينة جالو مصابتين بفيروس كورونا بمركز العزل، ليصل إجمالي حالات الوفاة في الواحات إلى 11 حالة وفاة.

