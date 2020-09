السفير الألماني: نرغب في حل الأزمة الليبية دون تدخلات أجنبية

عبر السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عن رغبة بلاده في حل الأزمة الليبية سياسيا دون تدخلات أجنبية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

وأفادت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة استعراض مستجدات الأوضاع السياسية داخل ليبيا.

